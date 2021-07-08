احدث الأخبار

العدل تُحسن خدماتها القضائية الإلكترونية
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تجهز عددًا من المساجد في المشاعر المقدسة والمواقيت وتطلق مجموعة من البرامج التوعوية
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يحقق المستوى الذهبي في برنامج “ريالــــي”
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتضبط 102 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء : 15 يوماً لمرشحي انتخابات 4 مهن بلدية والمراحل الإجرائية الكترونية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : القيادة تحرص على تأهيل شباب وشابات الوطن لسوق العمل
المنطقة الشرقية
 تعليم القصيم يحصد ثلاث جوائز في مسابقة “ريالي”
منطقة القصيم
 مختبر أمانة القصيم ينهي تحليل (٦٥١) عينة ويصادر (٧) طن من الخضار
منطقة القصيم
 عميد الدراسات العليا بجامعة الملك خالد: أكثر من 100 برنامج بالجامعة ومستمرون في التوسع وزيادة مقاعد القبول
منطقة عسير
 انطلاق برنامج ” التربية السياحية” بعسير
منطقة عسير
 شرطة الرياض تقبض على شخصين مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية
أبرز المواد
 أمير القصيم: جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم التخصصات تسهم في سد احتياجات السوق وتوفير الوظائف لأبناء الوطن
منطقة القصيم
العدل تُحسن خدماتها القضائية الإلكترونية

العدل تُحسن خدماتها القضائية الإلكترونية

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تجهز عددًا من المساجد في المشاعر المقدسة والمواقيت وتطلق مجموعة من البرامج التوعوية

الشؤون الإسلامية تجهز عددًا من المساجد في المشاعر المقدسة والمواقيت وتطلق مجموعة من البرامج التوعوية

أبرز المواد
تعليم الشرقية يحقق المستوى الذهبي في برنامج “ريالــــي”

تعليم الشرقية يحقق المستوى الذهبي في برنامج “ريالــــي”

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتضبط 102 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتضبط 102 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية

العدل تُحسن خدماتها القضائية الإلكترونية

العدل تُحسن خدماتها القضائية الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=1001999
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من التحسينات على عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك في عملية تحسين مستمرة على الخدمات العدلية، تسهم في سهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز بكفاءة وفاعلية.
وأوضحت الوزارة أن من بين تلك التحسينات إضافة مجموعة من الطلبات على القضايا الخاصة بالاستئناف، وتخصيص كل درجة من درجات التقاضي بتبويب يشمل الجلسات والقضايا والطلبات.
وتتيح التحديثات الجديدة إمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة واستعراض جميع الجلسات، كما يمكن البحث وتنقيح قائمة الطلبات برقم الطلب أو اسم صاحب الطلب أو نوع الطلب أو حالة الطلب أو من خلال اختيار فترة معينة.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تجهز عددًا من المساجد في المشاعر المقدسة والمواقيت وتطلق مجموعة من البرامج التوعوية

الشؤون الإسلامية تجهز عددًا من المساجد في المشاعر المقدسة والمواقيت وتطلق مجموعة من البرامج التوعوية
شرطة الرياض تقبض على شخصين مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية

شرطة الرياض تقبض على شخصين مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية
الصحة: تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بكورونا و 12 حالات وفيات

الصحة: تسجيل 1257 حالة إصابة جديدة بكورونا و 12 حالات وفيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*