الاتحاد السعودي للفروسية يعلن عن إقامة 69 بطولة خلال موسم 2021 – 2022

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أعلن الاتحاد السعودي للفروسية البرنامج الزمني لبطولات وسباقات موسم 2021 – 2022 م والذي تضمن 69 بطولة منها 16 بطولة دولية شملت خمس رياضات قفز الحواجز، القدرة والتحمل، التقاط الأوتاد، الماراثون والرماية من على ظهر الخيل.

ويستهل اتحاد الفروسية موسمه ببطولة كأس اليوم الوطني، التي ستنطلق في 22 و 23 سبتمبر المقبل تزامناً مع احتفالات المملكة بيومها الوطني.

وشهد البرنامج زيادةً في عدد البطولات وتنوعها والاهتمام بالرياضات الجديدة، كرياضة الرماية من على ظهر الخيل، والتي كانت انطلاقتها الموسم الماضي ببطولتين، وتم زيادتها إلى سبع بطولات هذا الموسم.

ويضم البرنامج أيضاً بطولات دولية كبرى أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، والذي يعد أغلى سباق في العالم في فئته، والمقرر إقامته بمحافظة العلا يوم 29 يناير 2022م، بالإضافة إلى بطولتي الأربع والخمس نجوم، الأعلى تصنيف في رياضة قفز الحواجز، والتي ستقام في الرياض ديسمبر المقبل.

من جهته نوه سمو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية بدعم القيادة لقطاع الرياضة بشكل عام، وللفروسية بشكل خاص , مشيدا بالمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية التي أسهمت في إقامة عدد كبير من البطولات المحلية والدولية في مختلف رياضات الفروسية التي يشرف عليها الاتحاد.

وأكد أن اتحاد الفروسية حرص على اعتماد برنامج زمني للسباقات والبطولات يشمل جميع الرياضات،لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الفرسان، بالإضافة إلى زيادة عدد البطولات الدولية، وإعطاء جميع الفرسان فرصة الاحتكاك والمشاركة في البطولات الدولية.