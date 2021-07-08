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أمانة الاحساء : 15 يوماً لمرشحي انتخابات 4 مهن بلدية والمراحل الإجرائية الكترونية

أمانة الاحساء : 15 يوماً لمرشحي انتخابات 4 مهن بلدية والمراحل الإجرائية الكترونية
http://almnatiq.net/?p=1002025
الاحساء- المناطق

حددت أمانة الاحساء ممثلة في لجنة انتخابات المهن البلدية 15 يوماً ( 17 ذوالحجة – 2 محرم1443هـ) لقيد المرشحين لانتخابات 4 مهن بلدية في أنشطة ” التمور ، الذهب ، معارض السيارات ، المشالح ” .
وأكد أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا على ان المراحل الإجرائية في انتخابات المهن البلدية سيتم تنفيذها الكترونياً بدءاً من فترة قيد الناخبين وحتى اجراء الاقتراع ، مبيناً ان انتخابات المهن البلدية تأتي ضمن مساعي الأمانة لتطوير بيئة العمل البلدي وتعزيز التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة عبر لجنة مشتركة تضم في عضويتها ( المحافظة ، الشرطة ، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، غرفة الاحساء ، فرع وزارة التجارة ) ، موضحاً ان الأمانة وفي اطار توجهاتها الرامية الى تطوير منظومة الاعمال وتعزيز قاعدة الشراكة المجتمعية عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني ، تمشياً مع رؤية المملكة 2030، سعت الى تحديد الخطوات المرحلية لـ” انتخابات المهن البلدية ” لانتخاب رؤساء المهن في مجالات مختلفة الامر الذي سيُعزز من أهمية دور المجتمع في تطوير قنوات تقديم الخدمات البلدية ، منوهاً الى ان هذه الخطوة من شأنها ان تُسهم في تنظيم المهن البلدية يمايتفق مع التطلعات المستقبلية .
وأضاف مساعد الأمين لتقنية المعلومات رئيس لجنة انتخابات المهن البلدية المهندس محمد بن قادي الفقير… سير الانتخابات والعمليات التنظيمية لها سيتم بمايتوافق مع منظومة الاشتراطات البلدية والمهنية لكل مهنة على حدا، لافتاً الى ان انتخابات المهن البلدية تستهدف ( رعاية وتنمية مصالح الأعضاء الاقتصادية والاجتماعية ، المشاركة في تنفيذ خطط التنمية والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية ، تعزيز الجوانب الثقافية وتطوير القدرات ، توفير بيئة مرضية وواعدة لاصحاب العمل والحرف ، الارتقاء بالبعد الإنساني وتمثيل أصحاب المهن والحرف اجتماعياً ).
وكانت لجنة انتخابات المهن بأمانة الاحساء اعتمدت ترشيح المواطن هاني المرزوق “رئيساً لدلالي سوق حراج الأثاث المستعمل ” لمدة عام وذلك انطلاقاً من تطوير وتحسين بيئة الخدمات المقدمة للمستفيدين .

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