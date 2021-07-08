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تعليم الشرقية يحقق المستوى الذهبي في برنامج “ريالــــي”

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تعليم الشرقية يحقق المستوى الذهبي في برنامج “ريالــــي”

تعليم الشرقية يحقق المستوى الذهبي في برنامج “ريالــــي”
http://almnatiq.net/?p=1002027
الدمام - المناطق

حقق تعليم المنطقة الشرقية لقطاع البنين المستوى الذهبي في برنامج “ريالي” للوعي المالي والمقام مؤخراً على مستوى المملكة وتتبناه وزارة التعليم بالشراكة مع مجموعة سدكو القابضة، وذلك بتسجيل نحو ٨٧٢ طالب ممثلين لـ ١٦٠ مدرسه بتعليم الشرقية في عمل متجر رقمي افتراضي جسدوا من خلاله المنافسة المالية عبر تزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة، فضلاً عن بناء ركيزة صلبة تجاه الوعي المالي والاستثماري إضافة إلى غرس ثقافة الادخار والاستثمار
وفي هذا الصدد أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى سلسلة طويلة من البرامج البناءة التي تتبناها وزارة التعليم ومن ثمراتها برنامج “ريالي” الذي يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وذلك في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة “وفقها الله” لقطاع التعليم لإيمانها التام أن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

  كما ولفت الباحص، إلى الدور البارز الذي يلعبه برنامج "ريالي" بين أوساط الطلبة حيث تنافسوا فيما بينهم بعمل فيديو يوثق تهيئة الطالب لموظفي شركته الافتراضيه ودور كل شخص من خلال منظوره، وأضاف هذا وقد حقق ابناء وبنات الشرقية عدد من الجوائز المالية، فضلاً عن الاستعداد لتكريم سفراء وسفيرات البرنامج من قبل سعادة المدير العام الدكتور سامي العتيبي عرفاناً بدورهم البارز في تحقيق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج.

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