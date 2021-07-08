تعليم الشرقية يحقق المستوى الذهبي في برنامج “ريالــــي”

الدمام - المناطق

حقق تعليم المنطقة الشرقية لقطاع البنين المستوى الذهبي في برنامج “ريالي” للوعي المالي والمقام مؤخراً على مستوى المملكة وتتبناه وزارة التعليم بالشراكة مع مجموعة سدكو القابضة، وذلك بتسجيل نحو ٨٧٢ طالب ممثلين لـ ١٦٠ مدرسه بتعليم الشرقية في عمل متجر رقمي افتراضي جسدوا من خلاله المنافسة المالية عبر تزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة، فضلاً عن بناء ركيزة صلبة تجاه الوعي المالي والاستثماري إضافة إلى غرس ثقافة الادخار والاستثمار

وفي هذا الصدد أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى سلسلة طويلة من البرامج البناءة التي تتبناها وزارة التعليم ومن ثمراتها برنامج “ريالي” الذي يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وذلك في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة “وفقها الله” لقطاع التعليم لإيمانها التام أن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.