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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10825 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10825 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10825 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10825 نقطة
http://almnatiq.net/?p=1002028
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 133.54 نقطة ليقفل عند مستوى 10825.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، وأنابيب، والخريف، واليمامة للحديد، وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إن آي إس، ومجموعة فتيحي، وبترو رابغ، وعطاء، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.94% و 3.78%.
فيما كانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وكيمانول هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الفخارية، والراجحي، والعمران، وسابك، وكيمانول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 101.37 نقاط ليقفل عند مستوى 23140.26 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 964 صفقة.

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