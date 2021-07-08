تدفق رطوبي مداري يحمل أمطار واسعة لـ 3 دول خليجية تشمل السعودية وعُمان والإمارات

المناطق - الرياض

يتوقع تدفق كميات كبيرة من الرطوبة المدارية نحو عُموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، ويُتوقع ان تجلب الأمطار الرعدية الغزيرة على نطاق واسع، يشمل كُل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات إضافة للسعودية واليمن مع بداية نهاية الأسبوع القادم.

وبالرغم من بعد الفترة الزمنية للتدفق المداري المتوقع، إلا أن المؤشرات الأولية تعتبر ممتازة ومبشرة للغاية من حيث فترة امتداد تأثير هذا الضخ الرطوبي القادم من بحر العرب نحو المنطقة، والذي قد يستمر لمدة أسبوع أو أكثر، ما يعني استمرارية وتجدد للهطول المطري بشكل يومي، وكميات ممتازة من الأمطار في نهاية المطاف.

ويُتوقع أن تتأثر سلطنة عُمان بشكل مباشر بالمد الرطوبي القادم من بحر العرب اعتباراً من نهاية الأسبوع القادم، بحيث تبدأ على الأجزاء الساحلية لتنتقل سريعاً نحو الأجزاء الداخلية والمرتفعات الجبلية التي سيكون لها النصيب الأكبر من الهطولات المطرية، ويُتوقع أن تتشكل السحب الركامية الرعدية على نطاق واسع، وأن تساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة بزخات البرد في بعض الأحيان، والتي يُتوقع ان تعمل على جريان الأودية والسيول.

ويُتوقع ان تشهد دولة الإمارات تزايداً في تشكل السحب الرعدية الماطرة على المرتفعات الجبلية الشرقية من البلاد والمناطق المجاورة لها، وذلك بالتزامن مع تدفق الرطوبة المدارية نحو المنطقة مع بداية الاسبوع الثالث من الشهر الجاري، قد تشمل مدينة العين والأجزاء الداخلية من دبي والشارقة وعجمان، وقد تمتد تأثيرات هذه السحب نحو بعض السواحل على شكل رياح هابطة وغبار.

أما السعودية فستكون هي الأخرى تحت تأثير تقلبات جوية كنتيجة للتدفق المداري المتوقع خلال الاسبوع الثالث من الشهر الجاري، وتشمل هذه التقلبات كل من الربع الخالي وجنوب منطقة الرياض ونجران و أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، حيث تتشكل السحب الرعدية بمشيئة الله وتترافق بتساقط لزخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات البرد.

وفي اليمن فمن المُتوقع أن تتأثر مُعظم مناطقها، خاصة القطاعات الجبلية منها بهذه التقلُبات الجوية، حيث يُتوقع أن تتشكل السُحب الركامية الرعدية وأن تتساقط الامطار بغزارة، تكون مترافقة بزخات من البرد أحياناً