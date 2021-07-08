لجان «صفري بيشة» تستعد لإطلاق ورشة عمل ترسم خطة المهرجان

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عقدت اللجنة التنفيذية لورشة عمل إعداد خطة عمل «مهرجان صفري بيشة 2021» اجتماعاً برئاسة المشرف العام على المهرجان محافظ بيشة المكلف سعيد بن ناصر الطلوق، وناقشت اللجنة آلية الورشة ومحاورها والفئة المستفيدة من الورشة.

ورفع المحافظ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على متابعة وحرص سموه على نجاح «مهرجان صفري بيشة2021»، مشيرا إلى التأكيد على أعضاء اللجنة بالاستعداد الجيد لمحاور الورشة التي ستستعرض جميع المحاور التي سيتم من خلالها بناء الخطة التنفيذية لمهرجان صفري بيشة 2021، والتي ستتناول إعداد آلية موحدة لخط سير المهرجان ودور كل جهة حكومية أو أهلية، ومهمة كل لجنة من اللجان «العليا، التنفيذية، الفرعية» .