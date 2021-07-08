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“البيئة” تطرح 44 ‏وظيفة شاغرة

“البيئة” تطرح 44 ‏وظيفة شاغرة
http://almnatiq.net/?p=1002050
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة‎‏ حاجتها لشغل 44 ‏وظيفة‎ ‎بالخدمات المشتركة بالمراكز الوطنية للبيئة‎ ‎وفق سلم الرواتب و ‏المزايا حسب ‏الأنظمة واللوائح الإدارية المعتمدة بالمراكز‎ ‎‏.‏

وأشارت الوزارة إلى أن بداية التقديم على الوظائف سيتم اعتبارًا ‏من يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام‏‎ ، لافتة إلى أنها ستعلن ‏الأسماء المرشحة عبر بوابتها الإلكترونية.‏‎ ‎

واشترطت على المتقدم لشغل أيٍّ من الوظائف، ‏‎أن يكون سعودي ‏الجنسية، وحائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع ‏متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد ‏شغلها، مع اجتياز ما ‏يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية.‏

وشددت على ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من عمله لأسباب ‏تأديبية، ما لم يكن مضى على فصله 5 سنوات، أو أن يكون سبق ‏إدانته في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن رد إليه اعتباره.‏

للاطلاع على تفاصيل الوظائف وآلية التقديم

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