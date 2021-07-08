“البيئة” تطرح 44 ‏وظيفة شاغرة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حاجتها لشغل 44 وظيفة بالخدمات المشتركة بالمراكز الوطنية للبيئة وفق سلم الرواتب و المزايا حسب الأنظمة واللوائح الإدارية المعتمدة بالمراكز .
وأشارت الوزارة إلى أن بداية التقديم على الوظائف سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام ، لافتة إلى أنها ستعلن الأسماء المرشحة عبر بوابتها الإلكترونية.
واشترطت على المتقدم لشغل أيٍّ من الوظائف، أن يكون سعودي الجنسية، وحائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها، مع اجتياز ما يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية.
وشددت على ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من عمله لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على فصله 5 سنوات، أو أن يكون سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
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