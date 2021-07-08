الأسبوع المقبل.. إغلاق بوابة القبول بالجامعات والكليات التقنية بالرياض

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أبرزت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض عن موعد إغلاق بوابتي القبول في الجامعات وكليات التقنية وإعلان النتائج.

وبينت أن البوابة ستغلق بالنسبة للطلاب بعد غد (السبت) الساعة 12 ظهراً، بينما ستغلق بالنسبة للطالبات يوم الأحد المقبل في الساعة 12 ظهراً، فيما سيكون موعد إعلان نتائج المرشحين من الطلاب والطالبات عبر بوابتي القبول للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية الأحد المقبل.

ولفتت إلى أن موعد إعلان نتائج الفرز الأول وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة سيكون يوم الخميس القادم، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناءً على المفاضلة حسب الرغبة الأولى، وموعد إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة السبت 07/ 12 / 1442 هـ.

كما اشارت إلى أن آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب سيكون يوم الأحد 08 / 12 / 1442 هـ, وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز النهائي للطالبات سيوافق الجمعة 13/ 12 / 1442 هـ، في الساعة (12) ظهراً.

وحثت اللجنة الطلبة المقبولين على المبادرة في تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، حيث سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

وأوضحت أن هناك فرزاً أخيراً للطلاب فقط ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الأحد 08/ 12 / 1442 هـ؛ وآخر موعد لتأكيد القبول فيه السبت 14/ 12 / 1442 هـ الساعة 12 ظهراً.

وأفادت بأن الفرز الأخير سيشمل جميع المرشحين من الطلاب للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة.