“مايكروسوفت” توجه نصيحة لمستخدمي “ويندوز” لمنع اختراق أجهزتهم

المناطق - الرياض:

وجهت شركة مايكروسوفت الأمريكية، نصيحة لمستخدمي نظام تشغيل ‏الأجهزة “ويندوز”، بتثبيت تصحيح أطلقت عليه تسمية “برينت ‏نايتمير”، وذلك تلافيًا لسيطرة القراصنة على الجهاز، نتيجة ‏وجود ثغرة في النظام.‏

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وبينت الشركة أنه باستطاعة المتسلل حال نجاحه في ‏اختراق الجهاز أن ينفذ تعليمات برمجة (كودات) عشوائية بفضل ‏قدرته على ولوج النظام، تؤدي إلى عرض البيانات أو تعديلها أو ‏محوها، أو إنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق مستخدم كاملة.‏

وذكرت أن كل إصدارات نظام التشغيل معرضة للخطر؛ فهي لا ‏تتمتع كلها بعد بتحديث الأمان الملائم.

وأكدت مايكروسوفت أن التحديث لا يشمل فقط “ويندوز 10″، بل كل مستخدمي النسخ القديمة، داعيةً المستخدمين إلى تحديث أنظمتهم فوراً، بما فيها ويندوز 2012 و2016، وصولا إلى نظام ويندوز 7، الذي صدر قبل 13 عامًا.

ولفت عدد من خبراء الأمن المعلوماتي إلى أن قراصنة سبق ‏وأن تمكنوا بالفعل من استخدام الخلل المشار إليه والمرتبط ‏ببرنامج الطابعة.‏