توقيع اتفاقية بين “الإسكان التنموي” و”الوليد للإنسانية” و”سكن” بأكثر من ملياري ريال

المناطق - الرياض:

وقع برنامج الإسكان التنموي، اليوم (الخميس)، اتفاقية ثلاثية مع مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، بهدف توفير 10 آلاف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال، ستُخصص للأسر الأشد حاجة لتمكينهم من تملك المسكن.

حضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، الأمير الوليد بن طلال، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل.

وتأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاقيات سابقة أبرمت مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة، ليصل إجمالي الوحدات التي سيتم توفيرها للأسر 38 ألف وحدة سكنية تخدم أكثر من 200 ألف فرد بمساهمة من القطاع الثالث تجاوزت 9 مليارات ريال.

وبموجب الاتفاقية المبرمة ستقدم مؤسسة الوليد للإنسانية مساهمات مالية لتمكين 10 آلاف أسرة من فئة الأشد احتياجاً من تملّك مساكنهم وفقاً لضوابط الدعم المعتمدة لدى منصة “جود الإسكان”، إضافةً إلى تقديم 10 آلاف سيارة، وذلك في تعاون بين أطراف الاتفاقية يمتد إلى 5 سنوات، ويشمل جميع مناطق المملكة.