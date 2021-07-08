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عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة يرتفع لـ 19.1 مليون
http://almnatiq.net/?p=1002080
المناطق - الرياض:

أوضحت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 19,192,692 جرعة، منها 17.1 مليون جرعة أولى، و2 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.39 مليون شخص.

وأبرزت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 194.5 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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