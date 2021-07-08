هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان.. استشاري يوضح

المناطق - الرياض:

أكد استشاري علاج الأورام الدكتور هدير مصطفى مير، عدم صحة ما يتداوله بعض أفراد المجتمع عبر رسائل الواتساب، بأن تناول الشعيرية سريعة التحضير بكثرة يسبب السرطان، مبينًا أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا وما يتردد مجرد زوبعة في فنجان، وهدفه إثارة البلبلة.

وأوضح أنه لا توجد دراسات وأبحاث تؤكد صحة ذلك، ولكن بشكل عام فإنه لا ينصح الإكثار من تناول الوجبات سريعة التحضير، لانخفاض قيمتها الغذائية واحتوائها على كميات عالية من الملح، فرغم كونها من الوجبات السريعة والسهلة والمحببة للكثيرين وتحظى بشعبية كبيرة خصوصًا بين الأطفال إلا أنه يجب الحد من تناول مثل هذه الوجبات، وإن كان لا بد من تناوله بشكل ليس دائم فالأفضل صحيًا إضافة بعض المصادر الغذائية مثل الخضار والبيض المسلوق والجبن حتى تصبح هذه الشعيرية ذات قيمة غذائية، ويستفيد منها الجسم.

وأشار إلى أن التقارير الصحية أشارت إلى أن الشعرية جاهزة التحضير تعتبر مقلية وتحتوي على نسبة عالية من النشويات وتسبب بدانة الأطفال، وتحتوي على زيوت تسبب أمراض القلب والشرايين مع فرط الاستهلاك، كما تزيد من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي نظرًا لمحتواها العالي من الصوديوم والدهون المشبعة غير الصحية وترفع نسبة السكر في الدم، كما تؤثر على شهية الطفل وتتسبب في عزوفه عن الوجبات المتوازنة، وللأسف أخطر ما يفعله الكبار والأطفال هو تناولها جافة مخلوطة بأكياس التوابل لأن هذا الأمر يجعل نسبة الأملاح بها عالية، مما يجعلها تجهد الكلى والجهاز البولي، وتتسبب في ارتفاع حاد في ضغط الدم مع إدمان تناولها بهذا الشكل لفترات طويلة.

وجدد الدكتور مير التأكيد بأن الشعيرية السريعة لا تسبب السرطان، لأن أي غذاء جاهز ومغلف لا يمكن بيعه في أي دولة بدون تصريح الجهات المسؤولة ويمر بسلسلة من الفحوصات المخبرية، إذ تقوم هذه الجهات بتحليل هذا الطعام وإذا وجدت أي مادة مسرطنة فيه فإنه تمنع تمامًا تداول هذا الطعام وعدم إفصاحه، ولكن بشكل عام أنصح بالحد من أطعمة الوجبات السريعة الجاهزة.