الصندوق العقاري يتيح خدمة فك الرهن الإلكترونية

المناطق - الرياض:

كشف الصندوق العقاري للتنمية عن طريقة الحصول على صك عقاري جديد بكل سهولة من خلال خدمة فك الرهن الإلكترونية.

ونشر الصندوق مقطع فيديو يوضح هذه الخطوات التي تبدأ بتسجيل الدخول على موقع الصندوق العقاري ثم الدخول على خدمات المواطنين ومن ثم اختيار طلب فك الرهن وتعبئة الحقول بالبيانات المطلوبة والموافقة على الطلب.

بعد ذلك تأتي مرحلة اختيار المستندات المطلوبة من الجهاز الخاص بالعميل ثم رفعها على الموقع الإلكتروني لتبدأ بعد ذلك مرحلة إصدار الصك حيث يمكن الحصول عليه من موقع وزارة العدل.