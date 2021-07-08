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فيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن حجم تمويل الفرص الاستثمارية الجديدة

فيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن حجم تمويل الفرص الاستثمارية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1002101
المناطق - الرياض:

أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، آلية التقديم على تمويل الفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه، والتي جرى توقيع اتفاقيته بين الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية.

وأبرز، أن الاتفاقية تتضمن تمويلًا يصل إلى 10 ملايين ريال للمشروع الواحد، إذا توافرت فيه الشروط، لافتًا إلى أن الأولوية في تمويل المشاريع ستكون وفقا لاحتياجات السوق والأفكار المبتكرة.

وأكد أن قطاع الترفيه سيكون من القطاعات المنافسة للعقارات والأسهم وغيرهما، وسيكون مصدر دخل للمواطن السعودي والاستثمار في المملكة.

ولفت إلى تمويل الـ 20 مبادرة التي اختيرت من بين 12 ألف فكرة، وأن 8 مبادرات منها قائمة حاليًا، وسيتم استكمال تنفيذ الـ 12 الأخرى في الربع الأول من العام المقبل.

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