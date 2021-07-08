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تطور جديد في مفاوضات النصر مع ليساندرو لوبيز

تطور جديد في مفاوضات النصر مع ليساندرو لوبيز
http://almnatiq.net/?p=1002117
المناطق - الرياض:

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في ملف مفاوضات النصر من أجل ضم مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني، ليساندرو لوبيز.

وأكد الإعلامي الإسباني إميليانو رادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ليساندرو لوبيز قريب جداً من مغادرة صفوف بوكا جونيورز، ووجهته القادمة قد تكون النصر.

وأوضح، أن النصر سيقدم عرضاً جديداً لشراء عقد لوبيز في الساعات القليلة القادمة، بعد أن رفض بوكا جونيورز العرض الأول لاستعارة اللاعب.

ويسعى النصر للتعاقد مع الأرجنتيني لوبيز لتعويض المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، الذي غادر صفوف الفريق في نهاية الموسم.

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