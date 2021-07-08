بسبب عدة قضايا.. “الانضباط” تُهدد “الاتحاد” بخصم 15 نقطة

المناطق - الرياض:

هددت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، نادي الاتحاد، بخصم 15 نقطة بسبب عدة قضايا مرتبطة بمستحقات لاعبين.

وغرمت لجنة الانضباط، نادي الاتحاد، بحسب بيان صادر عنها اليوم (الخميس)، مبلغ عشرة آلاف ريال بجانب التحذير بأنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال (30) ثلاثين يوماً فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85) لامتناع النادي عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح اللاعب تركي الجدعاني.

وأشارت اللجنة إلى خصم 3 نقاط من نقاط الفريق الأول للاتحاد في مسابقة الدوري تلقائياً بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة، فيما تسقط العقوبة المنصوص عليها حال تنفيذ قرار الغرفة المشار إليه في خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة؛ لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (593/غ/2021) بتاريخ 18-01-2021م الصادر لصالح نادي الاتفاق.

ونوهت الانضباط، إلى خصم 3 نقاط من نقاط الفريق الأول للاتحاد في مسابقة الدوري تلقائياً بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة، فيما تسقط العقوبة المنصوص عليها حال تنفيذ قرار الغرفة المشار إليه في خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة؛ لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (592/غ/2021) بتاريخ 18-01-2021م لصالح نادي القادسية.

وهددت اللجنة أيضًا بخصم 9 نقاط أخرى من الفريق تسقط العقوبة المنصوص عليها حال تنفيذ قرار الغرفة؛ لامتناع الاتحاد عن تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات الصادرة لصالح نادي الفيصلي.