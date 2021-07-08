احدث الأخبار

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
أبرز المواد
 أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة
أبرز المواد
 تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق
أبرز المواد
 اليونيسف تحذر من مواجهة أكثر من 600 ألف شخص لأزمة غذائية في أفريقيا الوسطى
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 620 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19
أبرز المواد
 “التحلية” تدشّن 8 مشاريع أمنية بمختلف مواقعها
أبرز المواد
 إثيوبيا ترفض وساطات لوقف الملء الثاني لسد النهضة
أبرز المواد
 “البلدية” تؤكد على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر إصدار رخصة سكن جماعي
أبرز المواد
 بسبب عدة قضايا.. “الانضباط” تُهدد “الاتحاد” بخصم 15 نقطة
أبرز المواد
 “الرياضة” تعتمد تأسيس شركة نادي التعاون الاستثمارية
أبرز المواد
 تطور جديد في مفاوضات النصر مع ليساندرو لوبيز
أبرز المواد
 تأجيل بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاماً بسبب كورونا
أبرز المواد
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

أبرز المواد
أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة

أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة

أبرز المواد
تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق

تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق

أبرز المواد
اليونيسف تحذر من مواجهة أكثر من 600 ألف شخص لأزمة غذائية في أفريقيا الوسطى

اليونيسف تحذر من مواجهة أكثر من 600 ألف شخص لأزمة غذائية في أفريقيا الوسطى

أبرز المواد

إثيوبيا ترفض وساطات لوقف الملء الثاني لسد النهضة

إثيوبيا ترفض وساطات لوقف الملء الثاني لسد النهضة
http://almnatiq.net/?p=1002132
المناطق - الرياض:

رفضت إثيوبيا خلال الساعات الماضية وساطات دولية لوقف الملء الثاني للسد.

وقالت المصادر أن أديس أبابا رفضت العودة للمفاوضات المشروطة بوقف الملء الثاني.

وبينت المصادر أن إثيوبيا تريد العودة للمفاوضات بعد انتهاء الملء الثاني للسد.

يأتي ذلك في وقت من المرجح أن يناقش مجلس الأمن اليوم الخميس قضية سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا بعد أن طلبت الدول العربية من المجلس بحث القضية.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت دعت الثلاثاء إثيوبيا والسودان ومصر إلى تجديد التزامها بالمحادثات في قضية سد النهضة وحثت الدول الثلاث على تجنب أي عمل أحادي، وذلك بعد يوم من بدء إثيوبيا في ملء خزان السد.

يشار إلى أن إثيوبيا تقول إن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.

في المقابل ترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريباً.

إلى ذلك عبّر السودان، وهو دولة مصب أيضاً، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.

روابط ذات صلة

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة

أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة
تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق

تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*