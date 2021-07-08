“التحلية” تدشّن 8 مشاريع أمنية بمختلف مواقعها

“التحلية” تدشّن 8 مشاريع أمنية بمختلف مواقعها

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“التحلية” تدشّن 8 مشاريع أمنية بمختلف مواقعها

“التحلية” تدشّن 8 مشاريع أمنية بمختلف مواقعها
http://almnatiq.net/?p=1002135
المناطق - الرياض:

دشن معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبمشاركة سعادة أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي العقيد المهندس عادل زايد العتيبي، ( 8 ) مشاريع أمنية للأنظمة الأمنية المتكاملة وأنظمة الحماية البحرية لتحقيق متطلّبات الهيئة العليا للأمن الصناعي ورفع الجاهزية الأمنية بمختلف مواقع المؤسسة.

وثمّن معالي المحافظ جهود الهيئة العليا للأمن الصناعي على تعاونها الدائم وتذليلها للمعوّقات والتحديات وما تقدمه من دعم لإنجاح مشاريع “التحلية” الأمنية والقطاع الصناعي بالمملكة.

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