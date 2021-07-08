الجزائر تسجل 620 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19

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أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما تماثل 421 شخصًا.

وأفادت الوزارة في بيان لها بارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 143.652 إصابة، والوفيات إلى 3.798 حالة وفاة، وتماثل 99.931 شخصًا للشفاء.