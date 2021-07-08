دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، جمهورية أفريقيا الوسطى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كارثة الجوع التي تسببت في وقوع أكثر من 632 ألف شخص، بين الأسبوع الأول من يوليو ونهاية موسم العجاف.
وأفاد الصندوق والبرنامج، في بيان صحفي اليوم، بأن ما لا يقل عن 80 ألف طفل دون سن الخامسة في أفريقيا الوسطى معرّضون لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي زيادة بنسبة 29 % مقارنة بالتقديرات لعام 2021.
وأشارا إلى أنه نتيجة الأثر المشترك للعنف وانعدام الأمن ونزوح السكان ومحدودية الوصول إلى الغذاء والصحة والمياه وخدمات الصرف الصحي، وارتفاع أسعار الأغذية فضلا عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كـوفيد-19، تُظهر 27 من المناطق المحلية عبر 14 منطقة صحية في البلاد حاليًا مستويات مقلقة من سوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال دون سن الخامسة.
اليونيسف تحذر من مواجهة أكثر من 600 ألف شخص لأزمة غذائية في أفريقيا الوسطى
دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، جمهورية أفريقيا الوسطى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كارثة الجوع التي تسببت في وقوع أكثر من 632 ألف شخص، بين الأسبوع الأول من يوليو ونهاية موسم العجاف.
التعليقات (٠) اضف تعليق