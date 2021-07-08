أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة

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قدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خدماته العلاجية لـ 18,747 مراجعاً خلال النصف الأول لعام 2021م .

وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين بلغ 3583 مراجعاً، واستقبلت عيادة جراحة اللثة 384 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 2325 مراجعاً، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 2363 مراجعاً.

وبلغ عدد المستفيدين من عيادة طب أسنان الأطفال 2095 مراجعاً، وأجرى المركز 3161 أشعة، وكذلك متابعة 1862 مراجعاً في عيادة تقويم الأسنان، وبلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 580 مراجعاً، بينما وصل عدد مراجعي عيادة علاج تحفظي 205 مراجعين، وقدمت خدمة الكشف البصري لعدد 2328 مراجعاً .

وقدم مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن مبادرة صحة أسنانك صحة من الأحد إلى الخميس من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً ولمدة أسبوعين واستهدفت المبادرة جميع الفئات العمرية وقدمت لهم الكوادر الطبية الخدمات العلاجية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.