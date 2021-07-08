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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
http://almnatiq.net/?p=1002150
المناطق_واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 ” مقيمًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.
وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:
عبد الله صنهات خالد السبيعي, الرئيس رقباء/ سعد ماطر مناحي العتيبي, أسامة عبيد نافع الزنيقي, زايد منصور زيد الشمري, عبد الرحمن سعد عبدالله القرني, عزيز شويش مشهور الشمري, صهيب صديق صالح فارسي, الرقيب أول/ نايف معيض ماطر الجعيد, سمير عوض علي الحارثي, عوض عبدالله سالم الثبيتي, محمد مبروك حسن اليامي, متعب هلال سفر الزايدي, فيصل حسان حاسن القرشي, بندر مسند عجيل الشمري, عبد الله أيمن عبدالله الضعيفي, محمد عبدالعزيز محمد العمرو, محمد خالد جارالله الجارالله, مشعل فايز عبدالله الحربي, نزار إبراهيم عبدالله القصاب, روان بنت سعد عبدالله العزام, محمد ظافر سعيد القحطاني, فيصل سعد سعيد الأحمري, عبدالله حسن إبراهيم مرعي, علاء خالد عبدالله صديق, الوكيل رقيب/ أحمد محمد عبدالدائم العنزي, عبدالله حمد نوح الصيدلاني, ياسر عليان معلا الحربي, الرقيب أول/ عويد عويند لافي الشمري, صالح عبدالله صالح الغامدي, صالح علي عيدان الغامدي, محمد سفر مسفر الحربي, صالح حمد صالح آل سدران, زيد محمد راشد بن سران, محمد خالد أحمد الزهراني, سعد محمد ماضي السبيعي, نايف موسى عواجي حارثي, عبدالعزيز علي عويضة القحطاني, النقيب/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله العوشن, الوكيل رقيب/ محمد عواد معلا الحربي, خالد مقبول أحمد الثبيتي, سارة بنت موسى عبدالله آل إسماعيل, الملازم أول/ فهد محمد سلطان الفراوي, فهد سلطان سعد الخبيزي, خالد عبدالله محمد العتي, العريف/ حامد خزيم عايد الشمري, محمد فهد شائع الغفيلي, علي إبراهيم علي الزنيدي, سعود محمد عبدالله العصيمي, فارس عبدالرحمن سعد العروان, موسى عبدالله عوض العنزي, ريان عبدالله محمد الصقير, المعتصم عدي عبدالله الخميس, النقيب/ فهد تريحيب سويلم العتيبي, محمد حمزة محمد القائدي, يعقوب رياض يعقوب الجندل, سلطان حمد حمد الكليب, الملازم/ محمد مساعد محمد السليم, سلطان عبدالله مطر البلوشي, خالد إبراهيم عبدالعزيز آل عبداللطيف, محمد موسى محمد تكروني, أحمد عبدالرحمن إبراهيم أبوحميد, الرائد/ ظافر ناصر عوظة آل زماع, أحمد غالب فارس, محمد فهد إبراهيم المحارب, علي سحمي عبدالله الشهراني, هيثم عطالله محمود النواجحه (فلسطين), همام عبدالحليم خواجه (سوريا), ياسر عيسى الأحمد (سوريا), ياسر مدحت عبدالقادر سليمان (مصر), محمد محمود الترك (فلسطيني بوثيقة مصرية), عدنان عباس عباس علي (باكستان), أحمد باري علي أبكر (اليمن), نبيل أحمد عبدالحميد رزق (فلسطين), محمد حسام شراباتي (سوريا), محمد جميل بشير القصار (سوريا), أيمن أنور علي أحمد (مصر), عبدالرحيم تيسير محمد النجار (سوريا), غصون كسار الصائغ (سوريا), خالد عبدالعليم أحمد خليل (مصر), بلال محمد نعمان محمد (اليمن), محمد عصام عبده عبدالرحيم (مصر), منتصر عبدالرحيم حسين عبدالقادر (مصر), حمدي محمد مأمون النوري (سوريا), محمد أسعد لطوف (سوريا), خالد محمد نورالحق سيال (بنجلاديش), خليل سعيد خليل كرمول (الأردن), حسين محمد الحسين (سوريا).

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