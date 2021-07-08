احدث الأخبار

قيادة قوات أمن الحج تتخذ الإجراءات النظامية بحق (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج
أبرز المواد
 منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
أبرز المواد
 أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة
أبرز المواد
 تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق
أبرز المواد
 اليونيسف تحذر من مواجهة أكثر من 600 ألف شخص لأزمة غذائية في أفريقيا الوسطى
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 620 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19
أبرز المواد
 “التحلية” تدشّن 8 مشاريع أمنية بمختلف مواقعها
أبرز المواد
 إثيوبيا ترفض وساطات لوقف الملء الثاني لسد النهضة
أبرز المواد
 “البلدية” تؤكد على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر إصدار رخصة سكن جماعي
أبرز المواد
 بسبب عدة قضايا.. “الانضباط” تُهدد “الاتحاد” بخصم 15 نقطة
أبرز المواد
 “الرياضة” تعتمد تأسيس شركة نادي التعاون الاستثمارية
أبرز المواد
 تطور جديد في مفاوضات النصر مع ليساندرو لوبيز
أبرز المواد
قيادة قوات أمن الحج تتخذ الإجراءات النظامية بحق (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

قيادة قوات أمن الحج تتخذ الإجراءات النظامية بحق (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

أبرز المواد
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

أبرز المواد
أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة

أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة

أبرز المواد
تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق

تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق

أبرز المواد

قيادة قوات أمن الحج تتخذ الإجراءات النظامية بحق (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

قيادة قوات أمن الحج تتخذ الإجراءات النظامية بحق (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج
http://almnatiq.net/?p=1002153
المناطق_واس

صرّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ(10,000) ريال.
وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

روابط ذات صلة

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة

أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة
تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق

تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*