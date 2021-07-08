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وزارة الحج والعمرة : انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وزارة الحج والعمرة : انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

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وزارة الحج والعمرة : انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وزارة الحج والعمرة : انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
http://almnatiq.net/?p=1002160
المناطق_واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، التي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، والذين يمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن أعداد المسجلين عبر المسار الإلكتروني لحج هذا العام وصلت إلى 558,270 ألف حاج في المرحلة الأولى من التسجيل، وانتهت يوم الخميس 28 من ذي القعدة 1442هـ باستكمال جميع بيانات حجاج هذا العام، وكانت الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج، وبحسب الفئات العمرية.
كما دعت وزارة الحج والعمرة عموم المؤهلين الذين صدرت لهم تصاريح حج هذا العام إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز لقاح فيروس كورونا لأخذ الجرعة الثانية، وذلك بدون حجز موعد مسبق، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وفي السياق ذاته؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في أربعة مراكز للاستقبال، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى الحرم المكي الشريف بواسطة حافلات لأداء طواف القدوم قبل التوجه للمشاعرالمقدسة.

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