احدث الأخبار

النيابة العامة: الاحتيال بشأن حملات الحج جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية
أبرز المواد
 سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي
أبرز المواد
 مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للأيتام وذوي الإعاقة بالرياض
أبرز المواد
 «أبشر» تحذر من استخدام الجوال المسجل لديها مع حساب آخرين
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة : انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
أبرز المواد
 بدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي
أبرز المواد
 قيادة قوات أمن الحج تتخذ الإجراءات النظامية بحق (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج
أبرز المواد
 منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
أبرز المواد
 أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة
أبرز المواد
 تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق
أبرز المواد
النيابة العامة: الاحتيال بشأن حملات الحج جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

النيابة العامة: الاحتيال بشأن حملات الحج جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

أبرز المواد
ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

أبرز المواد
سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي

سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي

أبرز المواد

مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للأيتام وذوي الإعاقة بالرياض

مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للأيتام وذوي الإعاقة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1002165
المناطق_ الرياض

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الخميس مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف والتمكين من ريادة الأعمال بما يخدم مستفيدي الوزارة من الجنسين بالمنطقة بحضور مساعد المدير العام للعمليات ومديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع .

وتنص الاتفاقية الأول على توفير فرص التوظيف للقادرين على العمل من فئات ذوي الإعاقة والتوحد والأيتام المشمولين بالرعاية داخل دور الإيواء بالرياض وتقديم مجموعة من الخصومات والعروض لمنسوبي الوزارة من الجنسين فيما تنص الاتفاقية الثانية على اطلاق واستقطاب المعسكرات الريادية واحتضان عدد من المشاريع لمستفيدي الوزارة بمنطقة الرياض وتمكين وصولها للمستثمرين .

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن اهداف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في بناء شراكات استراتيجية وعلاقات تكاملية مع مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع تنموي وفعًال.

روابط ذات صلة

النيابة العامة: الاحتيال بشأن حملات الحج جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

النيابة العامة: الاحتيال بشأن حملات الحج جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية
ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*