احدث الأخبار

ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية
أبرز المواد
 سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي
أبرز المواد
 مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للأيتام وذوي الإعاقة بالرياض
أبرز المواد
 «أبشر» تحذر من استخدام الجوال المسجل لديها مع حساب آخرين
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة : انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
أبرز المواد
 بدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي
أبرز المواد
 قيادة قوات أمن الحج تتخذ الإجراءات النظامية بحق (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج
أبرز المواد
 منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 65 ” مواطنًا و ” 22 “مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات
أبرز المواد
 أكثر من 18 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن بالمحافظة
أبرز المواد
 تصل 48 مئوية.. توقعات بارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع المقبل بعدة مناطق
أبرز المواد
 اليونيسف تحذر من مواجهة أكثر من 600 ألف شخص لأزمة غذائية في أفريقيا الوسطى
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 620 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19
أبرز المواد
ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

أبرز المواد
سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي

سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي

أبرز المواد
مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للأيتام وذوي الإعاقة بالرياض

مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للأيتام وذوي الإعاقة بالرياض

أبرز المواد
«أبشر» تحذر من استخدام الجوال المسجل لديها مع حساب آخرين

«أبشر» تحذر من استخدام الجوال المسجل لديها مع حساب آخرين

أبرز المواد

ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية

ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية
http://almnatiq.net/?p=1002176
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية ، في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد.
وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد ، وما نتج عن ذلك من وفيات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة ، راجياً أن لا تروا أي مكروه.

روابط ذات صلة

سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي

سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي
مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للأيتام وذوي الإعاقة بالرياض

مذكرتي تفاهم في مجالات التوظيف ودعم المشاريع التجارية للأيتام وذوي الإعاقة بالرياض
«أبشر» تحذر من استخدام الجوال المسجل لديها مع حساب آخرين

«أبشر» تحذر من استخدام الجوال المسجل لديها مع حساب آخرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*