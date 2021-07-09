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النيابة العامة: الاحتيال بشأن حملات الحج جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

النيابة العامة: الاحتيال بشأن حملات الحج جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
http://almnatiq.net/?p=1002182
المناطق_ الرياض

جددت النيابة العامة، اليوم الخميس، تحذيرها من أي سلوكيات احتيالية في شأن حملات الحج الموسم الحالي، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بتويتر أنها: «تُحظر أي سلوكيات احتيالية في شأن حملات الحج، وما قد يصاحب ذلك من إنشاء روابط إلكترونية وهمية في هذا الصدد للاستيلاء على مال للغير دون وجه حق، وأن المسار الإلكتروني عبر منصة الجهة المختصة هو القناة الرسمية في ذلك دون غيره».

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، التي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ؛ حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، والذين يمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن أعداد المسجلين عبر المسار الإلكتروني لحج هذا العام وصلت إلى 558,270 ألف حاج في المرحلة الأولى من التسجيل، وانتهت يوم الخميس 28 من ذي القعدة 1442هـ باستكمال جميع بيانات حجاج هذا العام، وكانت الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج، وبحسب الفئات العمرية.

كما دعت وزارة الحج والعمرة عموم المؤهلين الذين صدرت لهم تصاريح حج هذا العام إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز لقاح فيروس كورونا لأخذ الجرعة الثانية، وذلك بدون حجز موعد مسبق، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي السياق ذاته؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في أربعة مراكز للاستقبال، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى المسجد الحرام بواسطة حافلات لأداء طواف القدوم قبل التوجه للمشاعر المقدسة.

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