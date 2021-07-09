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دراسة: استخدام الهاتف المحمول 17 دقيقة يوميا يزيد خطر الأورام

دراسة: استخدام الهاتف المحمول 17 دقيقة يوميا يزيد خطر الأورام
http://almnatiq.net/?p=1002189
المناطق_ الرياض

قالت دراسة حديثة، إن استخدام الهاتف المحمول لمدة 17 دقيقة يوميا يزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

ووجد باحثون من جامعة كاليفورنيا في دراستهم، أن استخدام الهاتف المحمول لمدة 1000 ساعة، (17 دقيقة يوميًا على مدى عشر سنوات)، يزيد خطر الإصابة بالأورام السرطانية بنسبة 60 في المئة. 

أجريت الدراسة في الولايات المتحدة والسويد وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا للحصول على صورة واسعة لاستخدام الهاتف المحمول والصحة، وشدد الباحثون على أن الإشعاع الصادر من إشارات الهاتف المحمول يتداخل مع الآليات الخلوية ويمكن أن يؤدي هذا التداخل إلى تكوين بروتينات الإجهاد التي تسبب تلف الحمض النووي والأورام وحتى موت الخلايا في الحالات القصوى.

من جانبها نفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أي صلة للهوات النقالة بالسرطان، لعدم وجود دليل علمي ثابت أو موثوق على المشكلات الصحية الناجمة عن التعرض لطاقة التردد اللاسلكي المنبعثة من الهواتف المحمولة.

لكن مؤلف الدراسة، الباحث جويل موسكوفيتز، نصح بتقليل الوقت الذي يقضيه المتصلون على الهواتف المحمولة وإبعادها عن الجسم قدر الإمكان، كما نصحهم باستخدام الخط الأرضي للمكالمات حيثما أمكن ذلك.

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