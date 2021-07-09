احدث الأخبار

السفير المعلمي يؤكد حرص المملكة على تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال البرامج الوقائية والعلاجية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات
منطقة الرياض
 تضمن أكثر من 20 أسلوب تطويري ” إخاء ” تطلق برنامج التطوير المهني 180°
منطقة الرياض
 الكويت تسجل 1705 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 3 علامات رئيسية بالفم تدل على إصابتك بارتفاع مستوى السكر في الدم
أبرز المواد
 دراسة: استخدام الهاتف المحمول 17 دقيقة يوميا يزيد خطر الأورام
أبرز المواد
 مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يستقبل اللجنة المنظمة لمعرض الدفاع العالمي واللجنة الفرعية للأمن
أبرز المواد
 النيابة العامة: الاحتيال بشأن حملات الحج جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية
أبرز المواد
 سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي تزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي
أبرز المواد
السفير المعلمي يؤكد حرص المملكة على تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال البرامج الوقائية والعلاجية

السفير المعلمي يؤكد حرص المملكة على تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال البرامج الوقائية والعلاجية

أبرز المواد
شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي

أبرز المواد
جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات

جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات

منطقة الرياض
تضمن أكثر من 20 أسلوب تطويري ” إخاء ” تطلق برنامج التطوير المهني 180°

تضمن أكثر من 20 أسلوب تطويري ” إخاء ” تطلق برنامج التطوير المهني 180°

منطقة الرياض

3 علامات رئيسية بالفم تدل على إصابتك بارتفاع مستوى السكر في الدم

3 علامات رئيسية بالفم تدل على إصابتك بارتفاع مستوى السكر في الدم
http://almnatiq.net/?p=1002192
المناطق_ الرياض

يؤثر مرض السكري من النوع الثاني على الفم بعدة طرق. ويمكن تحديد ثلاث علامات رئيسية موجودة في الفم قد تحذر من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

جفاف الفم

ويعد جفاف الفم أو متلازمة الفم الجاف (xerostomia) من أكثر الأعراض شيوعا لمرض السكري من النوع الثاني.

ولا يعاني كل مصاب بداء السكري من جفاف الفم، والذي قد يكون ناجما عن مجموعة من الحالات المرضية الأخرى.

ومن خلال تعلم التحكم في مستويات الجلوكوز، قد يتمكن الشخص من تقليل أعراض جفاف الفم.

وينصح الخبراء بتناول الأدوية كما هو موصى به وتجنب الأطعمة والمشروبات السكرية.

أعراض جفاف الفم

ويمكن أن تشمل أعراض جفاف الفم:

– اللسان الخشن والجاف

– قلة الرطوبة في الفم

– آلام متكررة في الفم

– الشفاه المتشققة

– تقرحات في الفم

– التهابات في تجويف الفم

– صعوبة في البلع أو التحدث أو المضغ

أمراض اللثة

ويمكن أن تكون أمراض اللثة من مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني. ووفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يمكن أيضا أن يجعل السيطرة على الحالة أكثر صعوبة، وذلك لأن استجابة الجسم للعدوى هي إطلاق المزيد من الجلوكوز في مجرى الدم.

ويحتوي لعاب الشخص بالفعل على الجلوكوز، لذلك عندما تكون هناك زيادة إضافية، يتم تغذية البكتيريا بشكل أكبر، ويمكن أن تشمل أعراض أمراض اللثة احمرار اللثة أو التهابها.

التهاب دواعم السن

وقد يكون التهاب دواعم السن أحد أعراض داء السكري أيضا، حيث أنه في حال عدم معالجة التهاب اللثة فقد يؤدي ذلك إلى التهاب أكثر خطورة يسمى بالتهاب دواعم السن، ما يدمر النسيج الضام والعظم الذي يدعم الأسنان. وفي نهاية المطاف يؤدي التهاب دواعم السن إلى انسحاب اللثة وعظم الفك بعيدا عن السن، مما يسبب ارتخاء الأسنان واحتمال تساقطها.

روابط ذات صلة

السفير المعلمي يؤكد حرص المملكة على تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال البرامج الوقائية والعلاجية

السفير المعلمي يؤكد حرص المملكة على تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال البرامج الوقائية والعلاجية
شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي
الكويت تسجل 1705 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1705 إصابات جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*