تضمن أكثر من 20 أسلوب تطويري ” إخاء ” تطلق برنامج التطوير المهني 180°

المناطق_فلاج الشعيفاني

طلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء “برنامج التطوير المهني 180° درجة ، تحت شعار استدامة الأثر، لتحقيق الطموح والأثر المستدام من خلال ابتكار وتطبيق أكثر من 20 أسلوب وبرنامج متنوع من أساليب وطرق التطوير المهني .

وتضمن برنامج التطوير المهني 6 مسارات اشتملت على تطوير بيئة العمل ، وتطوير فرق العمل وإدارة المعرفة ، والتحول الرقمي ، وابتكار وتصميم المنتجات ، وتطوير العلاقات والشراكات والمستفيدين، والاتصال المؤسسي وإدارة السمعة .

وأوضح صالح بن خليف الدهمشى أمين عام “إخاء إن “برنامج التطوير المهني 180° ، يعد من البرامج الهادفة بمؤسسة إخاء لاحتوائه على العديد من البرامج والأساليب التطويرية المكثفة التي تعمل على التطوير وتحقيق الفائدة المرجوة .

وأضاف الدهمشي إن من أهداف “برنامج التطوير المهني 180° التركيز على المساهمة بتحقيق التميز المؤسسي، وتطوير وتمكين مهارات الكفاءات والقيادات بمستوى عالي من الجودة، إضافة إلى الحفاظ على مستوى عالي من المعرفة، ومعايير الأداء المهني .

وأشار الدهمشي أن هذا البرنامج وغيره من البرامج الأخرى التي تنفذها إخاء ، تأتي حرصا منها على المساهمة بتحقيق مخرجات الرؤية الوطنية 2030 التي عززت دور القطاع غير الربحي إلى أن أصبح أحد ركائز التنمية، ولا شك أن التطوير المهني مطلب رئيسي لتحقيق الطموح والأثر المستدام ، والمضي قدما نحو آفاق التطوير والابتكار وتنوع الأساليب ، والارتقاء بالعمل وفق أعلى معايير الجودة ، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على خدمة المستفيدين وتقديم رعاية فائقة لهم وتجويد حياتهم .

منوها بدور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، واهتمامه بالجوانب التطويرية في العمل الخيري والارتقاء به، والعمل الدؤوب على التطوير الشامل في كافة المجالات ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي ، وإتاحة الفرص للجمعيات والمنظمات الخيرية للمشاركة في هذا التوجه ، وما تشهده المملكة من ازدهار في العمل الاجتماعي يؤكد حرص الوزارة على تحقيق التميز والريادة، وبلورة العمل المؤسسي، لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة، وتجسيد الرؤية الوطنية فيما يتعلق بالعمل الخيري .