جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات

المناطق_مبارك الدوسري

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم مشُاركتها بالملتقى الكشفي الافتراضي العربي لمفوضي تنمية القيادات والتدريب بالجمعيات الكشفية العربية ، الذي عقدته المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – بمشاركة 99 قائداً وقائدة يمثلون 18 جمعية كشفية عربية .

وتضمن حفل الختام الذي حضره الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الأستاذ عمرو حمدي ، إعلان نتائج فعاليات المُلتقى تلاها مساعد مقرر الملتقى القائد الكشفي شكيب الزهري ، وكلمة لقائد الملتقى جون جميل ، وكلمة للأمين العام أكد فيها على أهمية مُخرجات الملتقى ، وضرورة تبادل الخبرات والأفكار للوصول إلى تطوير السياسة الوطنية للراشدين بالكشفية وآليات تطبيقها، ودعا في كلمته إلى قياس الأثر لتلك المُخرجات والتوصيات في ظل توفر المعلومات والمعارف والمفاهيم والمهارات التي أنتهى اليها الملتقى ، تناول بعد ذلك نائب المدير الإقليمي مدير إدارة الطرق التربوية الأستاذ رفعت السباعي الخطوات التي تم بها المُلتقى منذُُ انطلاقته الأحد الماضي ، وابرز ورش العمل التي نُفذت ، وأهم التوصيات والقرارات التي اتخذت بشأنها ، واختتم الحفل بفقرة فنية كشفية قدمها القائد الكشفي عبدالغفار سلطان.