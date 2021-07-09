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شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي
http://almnatiq.net/?p=1002204
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تعمد قائد مركبة إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وذلك بصدمه بمركبته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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