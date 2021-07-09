صندوق التنمية يفتتح المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مدينة الرمثا الأردنية

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افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية، المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في مدينة الرمثا الأردنية، والممول بمنحة مقدمة من حكومة المملكة بواسطة الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (13.4) مليون دولار، وذلك في إطار دعم وتطوير مشاريع التنمية في القطاع الصحي.

ويتضمن مشروع المركز، الذي يوّفر خدماته الصحية لأكثر من 1,200 مريض سنويًا، مبنى علاج بالأشعة لمرضى السرطان، يسهم في تطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية في مناطق شمال الأردن، ويُمكن مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي ليكون مركزًا علاجيًا شموليًا لكل التخصصات الطبية والعلاجية، لاسيما مرضى السرطان.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن افتتاح هذا المشروع النوعي الذي انطلقت أعماله بمنحة مقدمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، يأتي في إطار إسهامات المملكة في دعم القطاع الصحي، وتطويرًا لمستوى خدمات الرعاية الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال: “يفخر الصندوق السعودي للتنمية بدوره الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة، حيث قام بالتعاون والتنسيق مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالمساهمة في تمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية في محافظات الشمال الأردني، ومنها إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة لصالح وزارة الصحة، وتحديث أجهزة القسطرة القلبية، وأجهزة الأشعة التداخلية والتشخيصية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي”.

من جهته، ثمن معالي وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية في تبني العديد من المشاريع في الأردن التي تشمل قطاعات رئيسة وحيوية كالصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مؤكدًا أهمية هذا المركز في تخفيف معاناة المرضى وشفائهم خصوصًا أنه يمتلك طاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف مريض سنويًا، وهو مجهز بأحدث التقنيات الطبية، ووحدة للعلاج الكيماوي ووحدة إنعاش وصيدلية.

بدوره بين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، أن المركز السعودي للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، يأتي في إطار التأكيد على عمق ومتانة العلاقات السعودية الأردنية، مشيرًا إلى أنه تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، إذ سيُمكن هذا المشروع من تقديم جميع العلاجات لمرضى السرطان عن طريق الأشعة وليكون مركزًا علاجيًا شموليًا للتخصصات الطبية من خلال تقديم الخدمات الصحية المتطورة والمتكاملة في مناطق الشمال وعلى مستوى الأردن.