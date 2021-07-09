احدث الأخبار

تونس تعلنها بحزن: انهيار المنظومة الصحية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20071‎‏ إصابة جديدة و 244 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة
أبرز المواد
 دراسة مثيرة.. المنزل النظيف جدا يدمر أجهزة المناعة لدينا
أبرز المواد
 الصحة العراقية: الوضع الوبائي الناجم عن تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بات خطيرا
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني يحمّل ميليشا الحوثي والنظام الإيراني مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام
أبرز المواد
 صندوق التنمية يفتتح المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مدينة الرمثا الأردنية
أبرز المواد
 طقس شديد الحرارة في الشرقية.. ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق
أبرز المواد
 السفير المعلمي يؤكد حرص المملكة على تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال البرامج الوقائية والعلاجية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات
منطقة الرياض
 تضمن أكثر من 20 أسلوب تطويري ” إخاء ” تطلق برنامج التطوير المهني 180°
منطقة الرياض
تونس تعلنها بحزن: انهيار المنظومة الصحية

تونس تعلنها بحزن: انهيار المنظومة الصحية

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20071‎‏ إصابة جديدة و 244 وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20071‎‏ إصابة جديدة و 244 وفاة بكورونا

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

أبرز المواد
دراسة مثيرة.. المنزل النظيف جدا يدمر أجهزة المناعة لدينا

دراسة مثيرة.. المنزل النظيف جدا يدمر أجهزة المناعة لدينا

أبرز المواد

الصحة العراقية: الوضع الوبائي الناجم عن تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بات خطيرا

الصحة العراقية: الوضع الوبائي الناجم عن تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بات خطيرا
http://almnatiq.net/?p=1002219
المناطق - وكالات

وصفت وزارة الصحة العراقية الوضع الوبائي الناجم عن تصاعد الإصابات بفيروس كورونا بشكل متسارع في العراق بالخطير.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن تقارير خبراء الصحة العامة تؤكد خطورة الوضع الوبائي الناجم عن تصاعد عدد الإصابات بشكل متسارع في هذه الموجة” الثالثة” التي سبق أن أعلنا عنها, وأكدنا أنها ربما تكون أقسى من الموجات التي سبقتها.
وأشارت الوزارة بهذا الصدد إلى تسجيل العراق يوم الخميس أعلى عدد من الإصابات منذ بدء الجائحة” 9189″ إصابة، معتبرة هذا التصاعد نتيجة طبيعية لعدم اكتراث المواطنين بكافة شرائحهم بالإجراءات الوقائية التي أصبح الالتزام بها شبه معدوم خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد البدني.
ودعت الصحة العراقية المواطنين إلى أخذ الأمر بجدية قصوى والعودة إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والتوجه الفوري إلى مراكز التلقيح المنتشرة في البلاد لتلقي اللقاح.

روابط ذات صلة

تونس تعلنها بحزن: انهيار المنظومة الصحية

تونس تعلنها بحزن: انهيار المنظومة الصحية
الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20071‎‏ إصابة جديدة و 244 وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20071‎‏ إصابة جديدة و 244 وفاة بكورونا
الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*