احدث الأخبار

مسؤول يمني: العملية العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء مستمرة
أبرز المواد
 منشأ كوفيد-19 يطابق منشأ سارس من الحيوانات
أبرز المواد
 البحرين تعرب عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل
أبرز المواد
 توثيق 2508 انتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الربع الثاني من العام الجاري
أبرز المواد
 استخدام الهاتف المحمول 17 دقيقة يوميا يزيد خطر الأورام
أبرز المواد
 تونس تعلنها بحزن: انهيار المنظومة الصحية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل ‏‎20071‎‏ إصابة جديدة و 244 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة
أبرز المواد
 دراسة مثيرة.. المنزل النظيف جدا يدمر أجهزة المناعة لدينا
أبرز المواد
 الصحة العراقية: الوضع الوبائي الناجم عن تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بات خطيرا
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني يحمّل ميليشا الحوثي والنظام الإيراني مسؤولية عرقلة جهود إحلال السلام
أبرز المواد
 صندوق التنمية يفتتح المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مدينة الرمثا الأردنية
أبرز المواد
مسؤول يمني: العملية العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء مستمرة

مسؤول يمني: العملية العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء مستمرة

أبرز المواد
منشأ كوفيد-19 يطابق منشأ سارس من الحيوانات

منشأ كوفيد-19 يطابق منشأ سارس من الحيوانات

أبرز المواد
البحرين تعرب عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل

البحرين تعرب عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل

أبرز المواد
توثيق 2508 انتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الربع الثاني من العام الجاري

توثيق 2508 انتهاكات ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الربع الثاني من العام الجاري

أبرز المواد

تونس تعلنها بحزن: انهيار المنظومة الصحية

تونس تعلنها بحزن: انهيار المنظومة الصحية
http://almnatiq.net/?p=1002222
المناطق - وكالات

أقر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بمواجهة المنظومة الصحية في بلاده خطر الانهيار، بسبب العديد من الصعوبات والنقائص، رغم كل الإمكانات اللوجستية والبشرية والمادية التي وضعتها الحكومة لمقاومة فيروس كورونا، وتوفير أكبر عدد من التلاقيح للمواطنين.
جاء ذلك خلال إشراف المشيشي على اجتماع عن بعد لمجلس الوزراء التونسي أمس حيث صادق المجلس على مشروع قانون أساسي متعلق بالطوارئ الصحية، مؤكداً أهمية هذا القانون في تأطير العمل الطبي، وتمكين الحكومة من صلاحيات أوسع في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء.
ويكتسي القانون المتعلق بالطوارئ الصحية طابعاً زجرياً وردعياً ضد المخالفين للإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس، وهو يتضمن جملة من الإجراءات والعقوبات الصارمة لكل مخالف للتدابير الوقائية والصحية في علاقة بانتشار هذه الجائحة.
ويتزامن إعلان المصادقة على مشروع القانون وإحالته على مجلس نواب الشعب التونسي، مع إعلان المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التونسية ، نصاف بن علية في تصريح إعلامي أمس عن انهيار المنظومة الصحية بسبب الضغط على المستشفيات خاصة بسبب سرعة انتشار السلاسة الهندية بعديد من الجهات وارتفاع حالات الوفيات والإصابات وحالات التعهد بالمرضى بأقسام الإنعاش بسبب كوفيد-19.

روابط ذات صلة

مسؤول يمني: العملية العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء مستمرة

مسؤول يمني: العملية العسكرية ضد ميليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء مستمرة
منشأ كوفيد-19 يطابق منشأ سارس من الحيوانات

منشأ كوفيد-19 يطابق منشأ سارس من الحيوانات
البحرين تعرب عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل

البحرين تعرب عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*