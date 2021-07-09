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البحرين تعرب عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل

البحرين تعرب عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل
http://almnatiq.net/?p=1002225
المناطق - وكالات

أعربت البحرين عن دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل، ومساندتها لجهودهما لحماية الأمن المائي للبلدين والمحافظة على مصالح شعبيهما.
ودعت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وفق قواعد القانون الدولي، وعبر الحوار المباشر بين الدول الثلاث، وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول، ويسهم في حفظ السلم والأمن والاستقرار في الشرق الإفريقي.

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