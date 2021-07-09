دراسة تحدد 4 أعراض لدى متلقي لقاحات كورونا

المناطق - وكالات

حددت دراسة حديثة 4 أعراض لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، تشمل الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق والعطس، وجميعها أعراض لنزلات برد عادية.

وقالت الدراسة التي أجرتها شركة «زوي لعلوم الصحة»، إن متلفي جرعتين من لقاح كورونا يكون لديه حماية بنسبة كبيرة من الأعراض الشديدة أو الوفاة بسبب الفيروس، لكنه رغم ذلك يبقى عرضة للإصابة ببعض الأعراض، وفق موقع سبوتنيك.

وأكد المشرفون على الدراسة أنهم اكتشفوا أعراضًا متشابهة لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين لم يتم تطعيمهم، لكن تم الإبلاغ عن أعراض أقل من قبل الملقحين، ما يشير إلى أنهم كانوا أقل عرضة للخطر وتحسنت حالتهم بسرعة أكبر.

ووفق الدراسة، تشمل الأعراض الشائعة المرتبطة بالإصابة بكورونا لغير متلقي اللقاح: الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى والسعال المستمر.