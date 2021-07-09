الجيش الليبي يتعرض لهجوم إرهابي بالجفرة.. ويعد برد حازم

المناطق - وكالات

كشف الجيش الوطني الليبي، الخميس، عن تعرض مقر “اللواء 128” التابع له لهجوم إرهابي شاركت فيه 4 سيارات مسلحة، في الجفرة وسط ليبيا، مؤكدا أن العناصر الإرهابية فرت من المكان بعد أن جوبهت برد قوي.

وقالت قيادة الجيش الوطني الليبي في بيان إنه في ليل الأربعاء الخميس “تعرضت وحدات من اللواء 128 التابع للجيش الوطني الليبي لهجوم من قبل 4 سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة”.

وأضافت “انسحبت العصابة الإرهابية هاربة بعد أن واجههم رد مناسب من قبل اللواء”.

واعتبرت الهجوم استفزازا واضحا وصريحا، يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار.

وتابعت: “من الواضح أن التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش الوطني الليبي في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم الذي نتطلع اليه كما يتطلع اليه الشعب الليبي بفارغ الصبر”.

وأكدت قيادة القوات المسلحة الليبية “التزامها التام بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في بلادنا”.

ومع ذلك، أكدت أن الجيش سيواجه أي “استفزاز بالقوة ورد حازم، وسوف تستمر عمليات الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الأراضي الليبية”.