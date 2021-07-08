أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساءً

أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساءً

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أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساءً

أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساءً
http://almnatiq.net/?p=1002274
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، و الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، و ضمد، وفيفا وهروب .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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