أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساءً

المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، والحرث، و الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، و ضمد، وفيفا وهروب .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.