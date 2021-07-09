أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم

أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم

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أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم

أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم
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المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم ، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1802.10 دولار.

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