أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم ، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1802.10 دولار.