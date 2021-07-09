“التجارة” تُشهِّر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في بيع مواد البناء بخميس مشيط

“التجارة” تُشهِّر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في بيع مواد البناء بخميس مشيط

أبرز المواد
أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم

أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم

أبرز المواد
أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساءً

أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساءً

منطقة جازان
مكتب الزمازمة الموحَّد يرسخ مهنة السقاية في خدمة ضيوف الرحمن

مكتب الزمازمة الموحَّد يرسخ مهنة السقاية في خدمة ضيوف الرحمن

أبرز المواد

“التجارة” تُشهِّر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في بيع مواد البناء بخميس مشيط

“التجارة” تُشهِّر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في بيع مواد البناء بخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1002276
المناطق - الرياض

شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستّر وثبوت تمكين الأول للثاني من مزاولة نشاط تجارة التجزئة في مواد البناء (البلاط والسيراميك) بمحافظة خميس مشيط، مقابل مبلغ مقطوع للمتستّر.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها والمتضمن غرامة مالية 100 ألف ريال، والسجن لمدة شهرين ونصف للمتستّر، وأربعة أشهر للمتستر عليه، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي الوزارة بلاغاً من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، حيث تبين تصرف المتستر عليه تصرف المالك، وإشرافه المباشر، وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط، والصرف للمستحقات والمشتريات، والتعامل مع الشركات والأفراد.
وتحثّ وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستّر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستّر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي، بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.

روابط ذات صلة

أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم

أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم
مكتب الزمازمة الموحَّد يرسخ مهنة السقاية في خدمة ضيوف الرحمن

مكتب الزمازمة الموحَّد يرسخ مهنة السقاية في خدمة ضيوف الرحمن
الجيش الليبي يتعرض لهجوم إرهابي بالجفرة.. ويعد برد حازم

الجيش الليبي يتعرض لهجوم إرهابي بالجفرة.. ويعد برد حازم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*