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أمير الحدود الشمالية يوجّه بتأمين سكن لمواطنة إثر انهيار سقف منزلها بعرعر

أمير الحدود الشمالية يوجّه بتأمين سكن لمواطنة إثر انهيار سقف منزلها بعرعر
http://almnatiq.net/?p=1002289
المناطق - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المعنية بشكل عاجل بتأمين سكن مناسب للمواطنة التي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي انهيار جزئي في سقف منزلها في مدينة عرعر، والبدء في إعادة ترميم المنزل وفق اشتراطات الجودة والسلامة.
وأكد سموه على الجهات ذات العلاقة بالوقوف على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصاً على إنفاذ توجيهات القيادة -أيدها الله- على إيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.

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