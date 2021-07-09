الأخضر في مجموعة نارية بتصفيات كأس أسيا تحت 23 عامًا

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أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا «أوزبكستان 2022»، عن مواجهات من العيار الثقيل، بعدما وضعت المنتخب السعودي في مواجهة مع نظيره الأوزبكي، في واحدة من أصعب المجموعات المؤهلة إلى النهائيات القارية.

ووضعت القرعة، التي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند، صباح اليوم الجمعة؛ والتي شهدت فصل منتخبات الشرق عن غرب آسيا من أجل تخفيف أعباء السفر، الأخضر الأولمبي ضمن فرق المجموعة الرابعة إلى جانب أوزبكستان، والجار الكويتي في كلاسيكو الخليج المثير، ومنتخب بنجلاديش، حيث تُقام المنافسات داخل فقاعة الكويت.

وضمت المجموعة الأولى، منتخب سوريا، إلى جانب قطر، واليمن وسريلانكا في «قطر»، بينما تستضيف طاجكستان المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانب المضيف الطاجيكي، منتخبات إيران، ونيبال، ولبنان.

ويستقبل المنتخب البحريني مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا، العراق، وأفغانستان، والمالديف، فيما تلعب الإمارات «المضيف» ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب عمان، والهند، وقيرغيزستان.

وتضم المجموعة السادسة منتخبات الأردن وفلسطين وتركمانستان، والتي تُقام داخل فقاعة العاصمة عمّان، حيث تقام التصفيات بنظام التجمع خلال الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر المقبل، لحجز 15 بطاقة إلى النهائيات المقررة العام المقبل في أوزبكستان.

ولحساب منافسات غرب القارة، ضمت المجموعة السابعة؛ أستراليا، الصين، إندونيسيا «المضيف»، بروناي، والمجموعة الثامنة، كوريا الجنوبية، سنغافورة «المضيف»، تيمور الشرقية، الفلبين.

وتضم المجموعة التاسعة، فيتنام، ميانمار، هونج كونج، الصين تايبيه «المضيف»، والمجموعة العاشرة، تايلاند، ماليزيا، لاوس، منغوليا «المضيف»، والمجموعة الحادية عشر، كوريا الشمالية، اليابان، كمبوديا.

ويشارك في التصفيات 42 منتخبًا من أجل الانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تم توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخبًا من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخبًا من منطقتي الشرق وآسيان.

في منطقة الغرب تم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، وبحيث تضم خمس مجموعات أربعة منتخبات، وتضم المجموعة السادسة ثلاثة منتخبات. في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها أربع مجموعات تضم أربعة منتخبات ومجموعة تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.