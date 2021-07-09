احدث الأخبار

وفاة أكثر من 50 شخصاً في حريق بمصنع لتجهيز الأغذية في بنجلاديش
أبرز المواد
 الأخضر في مجموعة نارية بتصفيات كأس أسيا تحت 23 عامًا
أبرز المواد
 صحة بيشة تدشن برنامج الغسيل الدموي المستمر CRRT بمستشفى سبت العلاية العام
منطقة عسير
 مجموعة القصيبي تقترب من إنهاء أكبر نزاعات الديون في المملكة بقيمة 27.5 مليار ريال
أبرز المواد
 وفاة جيهان “السادات” أرملة الرئيس المصري الراحل
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوجّه بتأمين سكن لمواطنة إثر انهيار سقف منزلها بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 9 قتلى في تحطم طائرة صغيرة في السويد
أبرز المواد
 “التجارة” تُشهِّر بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في بيع مواد البناء بخميس مشيط
أبرز المواد
 أسعار الذهب ترتفع في تعاملات متقلبة اليوم
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساءً
منطقة جازان
 مكتب الزمازمة الموحَّد يرسخ مهنة السقاية في خدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
وفاة أكثر من 50 شخصاً في حريق بمصنع لتجهيز الأغذية في بنجلاديش

وفاة أكثر من 50 شخصاً في حريق بمصنع لتجهيز الأغذية في بنجلاديش

أبرز المواد
الأخضر في مجموعة نارية بتصفيات كأس أسيا تحت 23 عامًا

الأخضر في مجموعة نارية بتصفيات كأس أسيا تحت 23 عامًا

أبرز المواد
صحة بيشة تدشن برنامج الغسيل الدموي المستمر CRRT بمستشفى سبت العلاية العام

صحة بيشة تدشن برنامج الغسيل الدموي المستمر CRRT بمستشفى سبت العلاية العام

منطقة عسير
مجموعة القصيبي تقترب من إنهاء أكبر نزاعات الديون في المملكة بقيمة 27.5 مليار ريال

مجموعة القصيبي تقترب من إنهاء أكبر نزاعات الديون في المملكة بقيمة 27.5 مليار ريال

أبرز المواد

وفاة أكثر من 50 شخصاً في حريق بمصنع لتجهيز الأغذية في بنجلاديش

وفاة أكثر من 50 شخصاً في حريق بمصنع لتجهيز الأغذية في بنجلاديش
http://almnatiq.net/?p=1002306
المناطق - واس

عثر رجال الإنقاذ في بنجلاديش اليوم على جثث ما لايقل عن 49 عاملاً بعد أن دمر حريق مصنعا لتجهيز الأغذية بالقرب من العاصمة دكا، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 52.
وقال المسؤول في هيئة الإطفاء البنجلاديشية ، عبدالله العارفين في تصريح له ، إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو 20 ساعة لإخماد الحريق الذي اندلع ظهر أمس الخميس في مصنع “هاشم فود اند بيفيريج” (هاشم للأغذية والمشروبات) المؤلف من ستة طوابق.
وأضاف العارفين أنه تم العثور على جثث الـ 49 عاملا في الطابق الرابع من المبنى، مشيرا إلى عملية بحث وإنقاذ في الطابقين الخامس والسادس.
كما عثر رجال الإنقاذ أمس الخميس على جثث ثلاثة عمال آخرين بعد وقت قصير من اندلاع الحريق في المصنع الواقع على بعد 25 كيلومترا شرقي دكا.
وكان المصنع ينتج العصائر والمشروبات الغازية وغيرها من المواد الغذائية.

روابط ذات صلة

الأخضر في مجموعة نارية بتصفيات كأس أسيا تحت 23 عامًا

الأخضر في مجموعة نارية بتصفيات كأس أسيا تحت 23 عامًا
مجموعة القصيبي تقترب من إنهاء أكبر نزاعات الديون في المملكة بقيمة 27.5 مليار ريال

مجموعة القصيبي تقترب من إنهاء أكبر نزاعات الديون في المملكة بقيمة 27.5 مليار ريال
وفاة جيهان “السادات” أرملة الرئيس المصري الراحل

وفاة جيهان “السادات” أرملة الرئيس المصري الراحل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*