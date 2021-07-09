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فريقا الوحدة والنور يمثلان المملكة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “السوبر جلوب”

فريقا الوحدة والنور يمثلان المملكة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “السوبر جلوب”

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فريقا الوحدة والنور يمثلان المملكة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “السوبر جلوب”

فريقا الوحدة والنور يمثلان المملكة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “السوبر جلوب”
http://almnatiq.net/?p=1002309
المناطق - واس

قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد مشاركة فريقي الوحدة والنور في بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب ” بنسختها الـ14، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر القادم 2021م بالمملكة العربية السعودية.
وبناءً على لوائح الاتحاد الدولي بعد تأجيل نسخة 2020م بسبب جائحة كورونا، سيشارك أبطال الدوري بالمملكة في النسختين 2020-2019 و2021-2020، حيث حقق الوحدة بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2019م، فيما يشارك النور بعد تحقيقه البطولة ذاتها في الموسم الرياضي 2021-2020م.
يذكر أن هذه النسخة الثانية على التوالي من بطولة “سوبر جلوب”التي تستضيفها المملكة ، وسبق أن مثل الوطن فيها نادي مضر في نسختين، والوحدة مرة واحدة، فيما تعد مشاركة النور هي الأولى على مستوى البطولة العالمية .

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