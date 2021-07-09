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أزمة اقتصادية خانقة.. الليرة اللبنانية تسجل هبوطا غير مسبوق

أزمة اقتصادية خانقة.. الليرة اللبنانية تسجل هبوطا غير مسبوق
http://almnatiq.net/?p=1002312
المناطق - وكالات

في هبوط قياسي وغير مسبوق، سجلت العملة اللبنانية 19400 ليرة مقابل الدولار الأميركي، الخميس.

وتم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرة منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشد عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقدا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
وازدادت مؤخرا حدة الأزمة، حيث بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت.

ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.

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