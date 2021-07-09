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المملكة وعُمان .. علاقات راسخة لمستقبل واعد

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خلال الفترة من 1 - 2 ذي الحجة

سلطان عمان يزور المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين

سلطان عمان يزور المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1002315
المناطق - واس

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1 – 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11 – 12 يوليو 2021م.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

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