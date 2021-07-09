احدث الأخبار

طالبان تسيطر على معبر تورغندي الحدودي مع تركمانستان
أبرز المواد
 العاصفة “إلسا” تزحف إلى نيويورك وتغمرها بالمياه
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للفضاء تطلق غدًا مبادرة ” حديث الفضاء “
محليات
 سلطان عمان يزور المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أزمة اقتصادية خانقة.. الليرة اللبنانية تسجل هبوطا غير مسبوق
أبرز المواد
 فريقا الوحدة والنور يمثلان المملكة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “السوبر جلوب”
أبرز المواد
 وفاة أكثر من 50 شخصاً في حريق بمصنع لتجهيز الأغذية في بنجلاديش
أبرز المواد
 الأخضر في مجموعة نارية بتصفيات كأس أسيا تحت 23 عامًا
أبرز المواد
 صحة بيشة تدشن برنامج الغسيل الدموي المستمر CRRT بمستشفى سبت العلاية العام
منطقة عسير
 مجموعة القصيبي تقترب من إنهاء أكبر نزاعات الديون في المملكة بقيمة 27.5 مليار ريال
أبرز المواد
 وفاة جيهان “السادات” أرملة الرئيس المصري الراحل
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوجّه بتأمين سكن لمواطنة إثر انهيار سقف منزلها بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
طالبان تسيطر على معبر تورغندي الحدودي مع تركمانستان

طالبان تسيطر على معبر تورغندي الحدودي مع تركمانستان

أبرز المواد
العاصفة “إلسا” تزحف إلى نيويورك وتغمرها بالمياه

العاصفة “إلسا” تزحف إلى نيويورك وتغمرها بالمياه

أبرز المواد
الهيئة السعودية للفضاء تطلق غدًا مبادرة ” حديث الفضاء “

الهيئة السعودية للفضاء تطلق غدًا مبادرة ” حديث الفضاء “

محليات
سلطان عمان يزور المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين

سلطان عمان يزور المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

طالبان تسيطر على معبر تورغندي الحدودي مع تركمانستان

طالبان تسيطر على معبر تورغندي الحدودي مع تركمانستان
http://almnatiq.net/?p=1002324
المناطق - وكالات

أعلنت حركة طالبان، يوم الجمعة، أن مقاتليها سيطروا على معبر حدودي رئيسي مع تركمانستان، في وقت تواصل فيه الحركة هجوما عنيفا في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد للصحافيين “تمت السيطرة بالكامل على معبر تورغندي الحدودي المهم”، فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن القوات الأمنية في المعبر “نقلت مؤقتا” مؤكدا بدء مسعى لاستعادة السيطرة عليه.

يـأتي ذلك في وقت أعلنت في طالبان سيطرتها على 85% من أراضي أفغانستان، فيما حذرت روسيا من “تجاوز الحدود”، مؤكدة أنها ستمنع أي اعتداءات في المناطق الحدودية.

كما أعلنت طالبان في وقت سابق الجمعة، سيطرتها على معبر حدودي مع إيران. وكان مسؤولون أمنيون أفغان، قد أكدوا أن مسلحي طالبان سيطروا، الخميس، على منطقة في غرب البلاد، التي تضم معبرا أساسيا مع إيران.

والأسبوع الماضي، اجتاحت طالبان مناطق تقع على الحدود مع 5 دول، هي إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان.

والجمعة، أكدت الخارجية الروسية، أن روسيا ومنظمة “معاهدة الأمن الجماعي” التي تقودها موسكو، “ستتحركان بحسم لمنع أي اعتداء أو استفزاز على الحدود”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الخارجية الروسية، أن حركة طالبان تسيطر حاليا على أكثر من ثلثي الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.

روابط ذات صلة

العاصفة “إلسا” تزحف إلى نيويورك وتغمرها بالمياه

العاصفة “إلسا” تزحف إلى نيويورك وتغمرها بالمياه
سلطان عمان يزور المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين

سلطان عمان يزور المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين
أزمة اقتصادية خانقة.. الليرة اللبنانية تسجل هبوطا غير مسبوق

أزمة اقتصادية خانقة.. الليرة اللبنانية تسجل هبوطا غير مسبوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*