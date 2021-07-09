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سفير عُمان لدى المملكة: عُمان والمملكة تشتركان في قواسم ورؤى تمهد لانطلاقة ومرحلة جديدة

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سفير عُمان لدى المملكة: عُمان والمملكة تشتركان في قواسم ورؤى تمهد لانطلاقة ومرحلة جديدة

سفير عُمان لدى المملكة: عُمان والمملكة تشتركان في قواسم ورؤى تمهد لانطلاقة ومرحلة جديدة
http://almnatiq.net/?p=1002351
المناطق - واس

أكد صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية في أولى محطاته الخارجية، ولقاءه أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله- دليل على ما يتمتع به قادة البلدين من حكمة وبعد نظر في التعامل مع الأحداث إقليميًا ودوليًا, ومرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية.
ونوه السفير العماني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية “واس” بعمق العلاقات الثنائية والتوافق بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040 في كثير من القواسم التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في العديد من المجالات والبرامج .
وأشار إلى أن علاقة الشعبين العُماني والسعودي تتميز بمتانتها وأصالتها التاريخية التي قامت على وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار , مبينًا أهمية تعزيز التعاون على المستويات الثقافية والسياحية والرياضية لا سيما مع تطلع الشعبين للرقي والتقدم في تلك المجالات.

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